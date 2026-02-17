Nastyjoe Maison des Jeunes et de la Culture Chamonix-Mont-Blanc

Nastyjoe

Maison des Jeunes et de la Culture 94 Promenade du Fori Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : 11 – 11 – 11 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-18 20:30:00

fin : 2026-03-18

Date(s) :

2026-03-18

NASTYJOE se distingue par des mélodies qui rappellent sans conteste les années 90, outsider de la scène rock hexagonale, le groupe offre des performances électrisantes avec une sincérité rare.

Maison des Jeunes et de la Culture 94 Promenade du Fori Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 12 24 accueil@mjchamonix.org

English :

NASTYJOE’s melodies are unmistakably reminiscent of the 90s, and as outsiders on the French rock scene, they deliver electrifying performances with a rare sincerity.

