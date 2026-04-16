Natalia Lafourcade / Alondra de la Parra Philharmonie de Paris Paris
Natalia Lafourcade / Alondra de la Parra Philharmonie de Paris Paris samedi 22 mai 2027.
Directrice artistique de l’Orquesta de la Comuninad de Madrid, Alondra de la Parra s’est imposée comme l’une des cheffes les plus charismatiques de sa génération. Son programme particulièrement festif débute par Huapango de José Moncayo, un classique national. Après La reina roja de Gabriela Ortiz, compositrice mexicaine reconnue internationalement, résonne Sensemayá de Revueltas, œuvre incantatoire riche en percussions, typique des rythmes obsessionnels de son auteur. Le concert s’achève par la Suite tirée du dixième album studio de Natalia Lafourcade, De Todas las Flores, qui remportait en 2024 un Grammy Award. Salué par la critique pour son « émotion », il mêle divers genres de la musique latino, comme le boléro, la samba ou la bossa nova.
Distribution
Orquesta de la Comunidad de Madrid
Alondra de la Parra, direction
Natalia Lafourcade, chant
Première apparition à la Philharmonie de Paris de Natalia Lafourcade, chanteuse star de la musique latine contemporaine, pour ce concert aux couleurs et aux rythmes de la musique mexicaine, dirigé par l’emblématique cheffe Alondra de la Parra.
Le samedi 22 mai 2027
de 20h00 à 21h40
payant Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2027-05-22T23:00:00+02:00
fin : 2027-05-23T00:40:00+02:00
Date(s) : 2027-05-22T20:00:00+02:00_2027-05-22T21:40:00+02:00
Philharmonie de Paris 221 Av. Jean Jaurès 75019 Paris
Métro -> 5 : Porte de Pantin (Paris) (29m)
Bus -> 75151 : Porte de Pantin (Paris) (29m)
Vélib -> Cité de la Musique (83.81m)
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