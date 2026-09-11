Natalie Zemon, une historienne engagée de Lyon, archives municipales de Lyon, Lyon

Informations pratiques

Natalie Zemon, une historienne engagée de Lyon Samedi 19 septembre, 10h00, 11h00, 12h00, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00 archives municipales de Lyon Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:45:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:45:00+02:00

Comment une jeune chercheuse américaine est-elle devenue l’une des plus grandes historiennes de notre temps ? C’est à Lyon, au début des années 1950, que Natalie Zemon Davis apprend son métier au contact des archives, tout en tissant des liens scientifiques, amicaux, politiques et culturels qui marqueront durablement son parcours. À travers des sources d’archives, des correspondances, des photographies, des notes de travail, des ouvrages et des objets personnels, l’exposition retrace cette trajectoire intellectuelle et humaine. De l’histoire des imprimeurs et des livres lyonnais à celle des femmes et des circulations entre les mondes, elle montre comment une œuvre majeure s’est construite dans un dialogue constant entre le passé et le présent, nourri par les archives de Lyon et porté par une réflexion toujours vivante sur les enjeux contemporains.

archives municipales de Lyon 1 place des archives, 69002 Lyon Lyon 69002 Perrache Rhône Auvergne-Rhône-Alpes https://www.ens-lyon.fr/evenement/savoirs/journees-europeennes-du-patrimoine-natalie-zemon-une-historienne-engagee-de-lyon

Comment une jeune chercheuse américaine est-elle devenue l’une des plus grandes historiennes de notre temps ? C’est à Lyon, au début des années 1950, que Natalie Zemon Davis apprend son métier au des…

©ENS de Lyon