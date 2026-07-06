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NateWantsToBattle en concert à La Machine du Moulin Rouge avec Cam Steady La Machine du Moulin Rouge Paris

dimanche 18 octobre 2026 · La Machine du Moulin Rouge · Paris

NateWantsToBattle en concert à La Machine du Moulin Rouge avec Cam Steady La Machine du Moulin Rouge Paris

Informations pratiques

Début
dimanche 18 octobre 2026
Fin
lundi 19 octobre 2026
Lieu
La Machine du Moulin Rouge
Adresse
90 Boulevard de Clichy
Ville
75018 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>À partir de 29 euros.</p>

Connu pour ses compositions originales et ses reprises devenues cultes sur internet, NateWantsToBattle a su construire un univers musical mêlant rock, metal et pop punk. Son énergie sur scène et sa proximité avec le public font de chacune de ses prestations un moment unique.

Cette date parisienne promet une ambiance électrique, portée par des titres emblématiques et une scénographie immersive. La présence de Genwunner et Cam Steady apportera une dimension supplémentaire à cette soirée, avec des performances qui séduiront aussi bien les passionnés de gaming que les amateurs de musique alternative.

Dans le cadre intimiste de La Machine du Moulin Rouge, ce concert s’annonce comme l’un des rendez-vous incontournables de l’automne 2026 pour les fans de NateWantsToBattle et de la culture pop.

NateWantsToBattle enflammera La Machine du Moulin Rouge avec Genwunner et Cam Steady. NateWantsToBattle fera escale à Paris le 18 octobre 2026 à 19h pour un concert exceptionnel à La Machine du Moulin Rouge. L’artiste américain, devenu une référence de la scène rock alternative inspirée par les jeux vidéo et la pop culture, sera accompagné de Genwunner et Cam Steady, deux invités très appréciés des amateurs de musique geek.
Le dimanche 18 octobre 2026
de 19h00 à 22h30
payant

À partir de 29 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-18T22:00:00+02:00
fin : 2026-10-19T01:30:00+02:00
Date(s) : 2026-10-18T19:00:00+02:00_2026-10-18T22:30:00+02:00

La Machine du Moulin Rouge 90 Boulevard de Clichy  75018 Paris
https://www.gdp.fr/fr/catalogue/natewantstobattle-paris-2026-10-18


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