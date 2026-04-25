Nationale d’élevage Bullmastiff et Mastiff Mairie Cérilly
Nationale d’élevage Bullmastiff et Mastiff Mairie Cérilly samedi 26 septembre 2026.
Cérilly
Nationale d’élevage Bullmastiff et Mastiff
Mairie 1 place de l’Hôtel de Ville Cérilly Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-26
Le Club Français Bullmastiff et du Mastiff (CFBM) organise la nationale d’élevage 2026 au parc des expositions de Cérilly les 26 et 27 septembre.
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Mairie 1 place de l’Hôtel de Ville Cérilly 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 67 52 00 mairie@mairie-cerilly.com
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English :
The Club Français Bullmastiff et du Mastiff (CFBM) is organizing the 2026 national breeding event at the Cérilly exhibition center on September 26 and 27.
L’événement Nationale d’élevage Bullmastiff et Mastiff Cérilly a été mis à jour le 2025-10-07 par Montluçon Tourisme
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