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Naturallye Confluence – Visite ludique pour les enfants (3-6 ans), Confluence, Lyon

samedi 19 septembre 2026 · Confluence · Lyon

Naturallye Confluence – Visite ludique pour les enfants (3-6 ans), Confluence, Lyon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Confluence
Adresse
confluence
Ville
69002 Lyon
Département
Rhône
Tarif
Limité à 20 personnes

Naturallye Confluence – Visite ludique pour les enfants (3-6 ans) Samedi 19 septembre, 10h30 Confluence Rhône

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Des centaines d’espèces animales cohabitent avec nous, même en milieu urbain ! Vous pensez les connaître ? C’est ce que nous allons voir, avec ce rallye en plein cœur de l’écoquartier de Confluence !

Confluence confluence Lyon 69002 Confluence Rhône Auvergne-Rhône-Alpes
Des centaines d’espèces animales cohabitent avec nous, même en milieu urbain ! Vous pensez les connaître ? C’est ce que nous allons voir, avec ce rallye en plein cœur de l’écoquartier de Confluence !

© Ludilyon

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