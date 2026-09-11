Naturallye Confluence – Visite ludique pour les enfants (3-6 ans), Confluence, Lyon
samedi 19 septembre 2026 · Confluence · Lyon
Informations pratiques
Naturallye Confluence – Visite ludique pour les enfants (3-6 ans) Samedi 19 septembre, 10h30 Confluence Rhône
Limité à 20 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Des centaines d’espèces animales cohabitent avec nous, même en milieu urbain ! Vous pensez les connaître ? C’est ce que nous allons voir, avec ce rallye en plein cœur de l’écoquartier de Confluence !
Confluence confluence Lyon 69002 Confluence Rhône Auvergne-Rhône-Alpes
Des centaines d’espèces animales cohabitent avec nous, même en milieu urbain ! Vous pensez les connaître ? C’est ce que nous allons voir, avec ce rallye en plein cœur de l’écoquartier de Confluence !
© Ludilyon
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