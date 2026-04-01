Saint-Mars-du-Désert

NATURE EN FÊTE

17 Rue du 3 Août 1944 Saint-Mars-du-Désert Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 10:00:00

fin : 2026-04-26 17:30:00

Date(s) :

2026-04-26

Le tiers-lieu vous invite à venir fêter la Nature.

Un programme varié pour petits et grands, Un troc vente à petits prix de plantes et de graines animé par la Grelinette .

Un coin lecture exclusif vous attendront aussi durant toute la journée.

Profitez de l’occasion pour rencontrer les associations, collectifs et acteurs engagés pour la nature, l’environnement et l’écologie à Saint-Mars. .

17 Rue du 3 Août 1944 Saint-Mars-du-Désert 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 88 41 89 72

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English :

Le tiers-lieu invites you to come and celebrate Nature.

L’événement NATURE EN FÊTE Saint-Mars-du-Désert a été mis à jour le 2026-04-17 par Pays Erdre Canal Forêt