Nature morte d’Harun Farocki (1997, 58 mn), BU Chevreul, Villeurbanne

Informations pratiques

Nature morte d’Harun Farocki (1997, 58 mn) Mardi 1 décembre, 12h30 BU Chevreul Métropole de Lyon

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-01T12:30:00+01:00 – 2026-12-01T13:30:00+01:00

Fin : 2026-12-01T12:30:00+01:00 – 2026-12-01T13:30:00+01:00

Des tableaux flamands du 17ème siècle à la photographie publicitaire

Projection d’un film documentaire du réalisateur allemand Harun Farocki mettant en parallèle la composition des Natures mortes dans les tableaux flamands du 17ème siècle, souvent allégoriques, et celle de la reproduction d’objets inanimés pour les photos de publicité.

Le lien vers le formulaire d’inscription sera ajouté prochainement.

Cette projection vous est proposée dans le cadre de la programmation « L’Ici et l’ailleurs – 200 ans de photographie », consultez le lien pour découvrir la programmation complète.

BU Chevreul 10 Rue Chevreul, 69007 Villeurbanne 69100 Cusset Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes https://bu.univ-lyon2.fr/bu-chevreul [{« link »: « https://www.univ-lyon2.fr/vie-des-campus/bicentenaire-de-la-photographie »}] Bibliothèque universitaire de l’Université Lumière Lyon 2. Elle est accessible à toutes et tous.

Des tableaux flamands du 17ème siècle à la photographie publicitaire

© Harun Farocki Filmproduktion