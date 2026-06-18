Nature peinture Lab71 Dompierre-les-Ormes
Nature peinture Lab71 Dompierre-les-Ormes vendredi 17 juillet 2026.
Dompierre-les-Ormes
Nature peinture
Lab71 Chemin du Molard Dompierre-les-Ormes Saône-et-Loire
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 14:00:00
fin : 2026-07-17 15:30:00
Date(s) :
2026-07-17 2026-08-19
Suis les traces de Léonard de Vinci découvre les propriétés des pigments, crée ta palette de couleur et réalise ton œuvre d’art, à partir de 7 ans. .
Lab71 Chemin du Molard Dompierre-les-Ormes 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 50 37 10 lab71@saoneetloire71.fr
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English : Nature peinture
L’événement Nature peinture Dompierre-les-Ormes a été mis à jour le 2026-06-18 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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