NATURE URBAINE, Maison du patrimoine et des lettres, Saint-Étienne
samedi 19 septembre 2026 · Maison du patrimoine et des lettres · Saint-Étienne
Informations pratiques
NATURE URBAINE Samedi 19 septembre, 14h00 Maison du patrimoine et des lettres Loire
Groupe limité / sur inscription à partir du 3 septembre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Visite guidée Saint-Étienne Ville d’art et d’histoire
Partez à la découverte de deux siècles d’aménagements urbains qui ont questionné la place de la nature en ville, depuis la conception du premier jardin public stéphanois au début du XIXe siècle jusqu’à la création du dernier parc urbain conçu comme un îlot de fraîcheur. Les plantes et animaux de la ville n’auront tout naturellement plus de secret pour vous !
Durée : 1h30
Lieu de rendez-vous communiqué au moment de l’inscription
Incriptions à partir du 3 septembre
Maison du patrimoine et des lettres 5 place Boivin 42000 Saint-Étienne Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 48 76 27 [{« type »: « link », « value »: « https://mpl-billetterie.saint-etienne.fr/fr-FR/produits?famille=2620561318640400116 »}]
Partez à la découverte de deux siècles d’aménagements urbains qui ont questionné la place de la nature en ville, depuis la conception du premier jardin public stéphanois au début du XIXe siècle la du…
© Ville de Saint-Etienne
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