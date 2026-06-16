Nautique Challenge Hyrox version aquatique Pau
Nautique Challenge Hyrox version aquatique Pau vendredi 26 juin 2026.
Pau
Nautique Challenge Hyrox version aquatique
stade nautique Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 9 – 9 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 19:30:00
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
Le Stade Nautique organise son premier Nautique Challenge , un Hyrox version aquatique où la course est remplacée par de la nage.
Dès 19h30, en équipe de deux mixte ou non, les participants devront enchaîner sept ateliers fonctionnels entrecoupés de 200 mètres de nage, le plus rapidement possible. L’objectif terminer avec le meilleur temps !
Les ateliers seront les suivants 60 pompes > Nage (200m) > Brouette dans l’herbe > Nage (200m) > 150 tours de corde à sauter > Nage (200m) > 50 box jump (squat jump) > Nage (200m) > Burpees jump > Nage (200m) > Farmer Carry > Nage (200m) > Fentes > Épreuve surprise.
Le binôme est libre de se répartir la charge de répétition qu’il souhaite sur chaque atelier. .
stade nautique Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
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English : Nautique Challenge Hyrox version aquatique
L’événement Nautique Challenge Hyrox version aquatique Pau a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Pau
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