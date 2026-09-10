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Navette en calèche, parking du coq, Grande-Synthe

samedi 19 septembre 2026 · parking du coq · Grande-Synthe

Navette en calèche, parking du coq, Grande-Synthe

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
parking du coq
Adresse
4 avenue Rene Carême Grande-Synthe
Ville
59760 Grande-Synthe
Département
Nord
Tarif
Gratuit

Navette en calèche 19 et 20 septembre parking du coq Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Samedi (de 14h à 17h) et Dimanche (10h-12h et 14h-17h)
Navette gratuite en calèche, assurée par les poneys du Pré Vert au départ du parking du Coq. Elle desservira les différents sites à visiter.

parking du coq 4 avenue Rene Carême Grande-Synthe Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France
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David Debruyne

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