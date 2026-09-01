Navires : à vous de cadrer !, Ecomusée de Saint-Nazaire, Saint-Nazaire

Informations pratiques

Navires : à vous de cadrer ! Samedi 19 septembre, 14h30, 16h30 Ecomusée de Saint-Nazaire Loire-Atlantique

Gratuit. Réservation conseillée : https://www.saint-nazaire-musees.com/2026/09/01/journees-europeennes-du-patrimoine-saint-nazaire/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

À l’occasion du Bicentenaire de la photographie, changez de regard sur le port de Saint-Nazaire ! Après une découverte des photographies de l’exposition « Normandie dans l’oeil des photographes », partez autour du bassin pour photographier à votre tour le patrimoine maritime et portuaire.

Accompagnés d’un photographe et d’un médiateur, relevez plusieurs défis inspirés du courant de la Nouvelle Photographie : cadrages insolites, gros plans, plongées, contre-plongées, jeux de lignes ou saisie du mouvement. Une invitation à expérimenter, appareil photo ou smartphone en main, et à découvrir autrement les navires et les métiers du port.

Ecomusée de Saint-Nazaire Ecomusée de Saint-Nazaire Saint-Nazaire 44600 Ville Port Loire-Atlantique Pays de la Loire

À l’occasion du Bicentenaire de la photographie, changez de regard sur le port de Saint-Nazaire ! Après une découverte des photographies de l’exposition « _Normandie_ dans l’oeil des photographes », du…

© Photographie Mathieu Rodrigues de Oliveira