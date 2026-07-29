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NDD Nuit du Droit Tribunal Judiciaire de Cusset Dans les coulisses de la Justice Tribunal Judiciaire de Cusset Cusset

lundi 5 octobre 2026 · Tribunal Judiciaire de Cusset · Cusset

Informations pratiques

Début
lundi 5 octobre 2026
Fin
lundi 5 octobre 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Tribunal Judiciaire de Cusset
Adresse
Rue du Président Wilson 2e étage
Ville
03300 Cusset
Département
Allier
Tarif

Cusset

NDD Nuit du Droit Tribunal Judiciaire de Cusset Dans les coulisses de la Justice

Tribunal Judiciaire de Cusset Rue du Président Wilson 2e étage Cusset Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-05 17:00:00
fin : 2026-10-05 20:00:00

Date(s) :
2026-10-05

Représentation interactive Suivez le parcours d’une affaire, de son arrivée au tribunal jusqu’à l’annonce du jugement.
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Tribunal Judiciaire de Cusset Rue du Président Wilson 2e étage Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 98 30  accueil-cusset@justice.fr

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English :

Interactive Visualization Track the progress of a case, from its arrival in court to the announcement of the judgment.

L’événement NDD Nuit du Droit Tribunal Judiciaire de Cusset Dans les coulisses de la Justice Cusset a été mis à jour le 2026-07-29 par Vichy Destinations

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