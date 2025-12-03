NEJ – ZENITH D’ORLEANS Orleans

NEJ Début : 2026-10-21 à 20:00. Tarif : – euros.

DÉCIBELS PRODUCTIONS, MIEL NOIR ET N&J PRODUCTION PRÉSENTENT : NEJNEJ’ dévoile son IRREEL TOUR et promet un show à son image : intense, envoûtant et inoubliable. Après la sortie de son dernier album SOS IV, ne manquez pas l’occasion de la voir en live partout en France, Suisse et Belgique.

ZENITH D’ORLEANS 1, Rue du President Schuman 45100 Orleans 45