NELINETI RELEASE PARTY by Haute Fréquence Peniche Marcounet Paris
NELINETI RELEASE PARTY by Haute Fréquence Peniche Marcounet Paris vendredi 29 mai 2026.
Issu d’une génération qui a appris à tout faire grâce aux tutos YouTube, nelineti est un artiste aux influences multiples, évoluant à la frontière entre le rap et la pop. Ancien membre du groupe ulka, avec lequel il sort un premier EP Azur et remplit la Boule Noire en 2019, il se lance ensuite en solo sous le nom de “d!ego”. Entre 2023 et 2024, il
dévoile deux EPs, Maximum City et Vie coloriée.
Après une année passée en studio à repenser son identité artistique, il revient en 2025 sous le nom de nelineti, avec une proposition musicale plus ambitieuse et affirmée. Son univers s’affine, mêlant ses racines rap à des sonorités pop, flirtant parfois avec l’hyperpop dans les productions et la chanson française dans l’écriture.
nelineti raconte les espoirs d’une génération façonnée par le web 2.0. À travers des textes sincères et sensibles, il convoque les souvenirs de l’enfance, explore les traumas de l’adolescence et navigue entre désillusions — amitiés perdues, amours impossibles — et la nostalgie d’un temps où l’insouciance et les rêves guidaient encore nos pas.
Artiste principal : nelineti (chant) + Nicolas (guitare)
Première partie : Aslo
DJs :
Kunit B2B Ila
Menino
Tobhi TM
Apocalypse Nao
Papak
Pour fêter la sortie de mon EP « monstres&mélodies » j’organise un concert & dj set le vendredi 29 mai 2025
Le vendredi 29 mai 2026
de 20h00 à 02h00
payant Après 22h : 5 EUR
Avant 22h : 0 EUR Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-29T23:00:00+02:00
fin : 2026-05-30T05:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-29T20:00:00+02:00_2026-05-29T02:00:00+02:00
Peniche Marcounet 14 Quai de l’Hôtel de ville 75004 Paris
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