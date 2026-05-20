NELINETI RELEASE PARTY Peniche Marcounet Paris

Release Party de Nelineti pour la sortie de son EP « monstres&mélodies »

Issu d’une génération qui a appris à tout faire grâce aux tutos YouTube, nelineti est un artiste aux influences multiples, évoluant à la frontière entre le rap et la pop. Ancien membre du groupe ulka, avec lequel il sort un premier EP Azur et remplit la Boule Noire en 2019, il se lance ensuite en solo sous le nom de “d!ego”. Entre 2023 et 2024, il

dévoile deux EPs, Maximum City et Vie coloriée.

Après une année passée en studio à repenser son identité artistique, il revient en 2025 sous le nom de nelineti, avec une proposition musicale plus ambitieuse et affirmée. Son univers s’affine, mêlant ses racines rap à des sonorités pop, flirtant parfois avec l’hyperpop dans les productions et la chanson française dans l’écriture.

nelineti raconte les espoirs d’une génération façonnée par le web 2.0. À travers des textes sincères et sensibles, il convoque les souvenirs de l’enfance, explore les traumas de l’adolescence et navigue entre désillusions — amitiés perdues, amours impossibles — et la nostalgie d’un temps où l’insouciance et les rêves guidaient encore nos pas.

Release Party de nelineti pour la sortie de son EP « monstres&mélodies »

Le vendredi 29 mai 2026

de 20h00 à 02h00

payant Gratuit avant 22h : 0 EUR

Late : 5 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-29T23:00:00+02:00

fin : 2026-05-30T05:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-29T20:00:00+02:00_2026-05-29T02:00:00+02:00

Peniche Marcounet 14 Quai de l’Hôtel de ville 75004 Paris



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