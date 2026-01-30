NeS + 1ère partie Alençon

NeS + 1ère partie

NeS transforme le rap en exutoire et en moteur. Originaire du Val-de-Marne, il s’impose très jeune par une écriture sincère, une technique héritée du freestyle et une identité musicale forte, entre héritage du rap des années 90 et sonorités actuelles.

Révélé avec LA COURSE, puis confirmé par ÇA VA ALLER et POUR 2 VRAI, NeS alterne performance et introspection, egotrips et récits personnels. Sur scène, son énergie et son exigence font la différence chaque concert est un moment intense, porté par les mots, l’émotion et une vraie connexion avec le public.

Un artiste en pleine maturité, à voir en live. .

