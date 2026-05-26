Portes ouvertes association a portée de soi Alençon
Portes ouvertes association a portée de soi Alençon samedi 13 juin 2026.
Alençon
Portes ouvertes association a portée de soi
Place Edith Bonnem Alençon Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:00:00
fin : 2026-06-13 18:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Les Portes ouvertes de l’association auront lieu le 13 juin prochain.
“A portée de soi” fête ses 2 ans. A cette occasion, l’association vous ouvre ses portes et vous invite à découvrir ses ateliers ainsi que le programme 2026/2027.
L’équipe de professionnels et de bénévoles est heureuse de vous accueillir pour ce moment festif. Tout au long de l’après-midi, vous pourrez participer à des ateliers créatifs pour petits et grands, profiter des surprises concoctées pour l’occasion et découvrir les nouveautés à venir.
Afin d’essayer certaines pratiques dispensées au sein de l’association (sophrologie, voyage sonore et yoga), des ateliers sont organisés de 14h30 à 17h. Une séance de “relaxation pour les enfants” aura également lieu de 17h à 17h30.
Gratuit et ouvert à tous.
Réservez votre place en contactant l’association (asso.aporteedesoi@gmail.com).
Salle polyvalente, place Edith Bonnem à Alençon
Samedi 13 juin 2026 de 14h à 18h .
Place Edith Bonnem Alençon 61000 Orne Normandie asso.aporteedesoi@gmail.com
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English : Portes ouvertes association a portée de soi
L’événement Portes ouvertes association a portée de soi Alençon a été mis à jour le 2026-05-21 par OT CUA ALENCON
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