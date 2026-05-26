Alençon

Portes ouvertes association a portée de soi

Place Edith Bonnem Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 14:00:00

fin : 2026-06-13 18:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Les Portes ouvertes de l’association auront lieu le 13 juin prochain.

“A portée de soi” fête ses 2 ans. A cette occasion, l’association vous ouvre ses portes et vous invite à découvrir ses ateliers ainsi que le programme 2026/2027.

L’équipe de professionnels et de bénévoles est heureuse de vous accueillir pour ce moment festif. Tout au long de l’après-midi, vous pourrez participer à des ateliers créatifs pour petits et grands, profiter des surprises concoctées pour l’occasion et découvrir les nouveautés à venir.

Afin d’essayer certaines pratiques dispensées au sein de l’association (sophrologie, voyage sonore et yoga), des ateliers sont organisés de 14h30 à 17h. Une séance de “relaxation pour les enfants” aura également lieu de 17h à 17h30.

Gratuit et ouvert à tous.

Réservez votre place en contactant l’association (asso.aporteedesoi@gmail.com).

Salle polyvalente, place Edith Bonnem à Alençon

Samedi 13 juin 2026 de 14h à 18h .

Place Edith Bonnem Alençon 61000 Orne Normandie asso.aporteedesoi@gmail.com

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English : Portes ouvertes association a portée de soi

L’événement Portes ouvertes association a portée de soi Alençon a été mis à jour le 2026-05-21 par OT CUA ALENCON