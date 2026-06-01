Soirée jeux de juin Alençon
Soirée jeux de juin Alençon vendredi 12 juin 2026.
Alençon
Soirée jeux de juin
28 Rue de Vicques Alençon Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 18:00:00
fin : 2026-06-12 22:00:00
Date(s) :
2026-06-12
Une fois n’est pas coutume, nous vous proposons que le buffet participatif colle au thème, alors à vos salades de légumes et de fruits !
Soirée gratuite, ouverte aux adhérent·e·s du centre social de Courteille.
Une sélection de jeux autour du Far West (tout niveau et tout âge).
Toute la Ludo reste accessible.
Buffet participatif en milieu de soirée (apportez un plat, un dessert ou une boisson) !
Alors, inscrivez-vous et venez jouer avec d’autres passionné·e·s !
La traditionnelle question de la fin
Fruits et Légumes , ça vous inspire quel jeu (et quelle recette) ? .
28 Rue de Vicques Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 28 48 20 ludotheque.cscourteille@gmail.com
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English : Soirée jeux de juin
L’événement Soirée jeux de juin Alençon a été mis à jour le 2026-05-30 par OT CUA ALENCON
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