A TOI LA SCENE – A TOI LA SCENE KARAOKAY LIVE – LA LUCIOLE Alencon

A TOI LA SCENE – A TOI LA SCENE KARAOKAY LIVE Début : 2026-06-11 à 19:00. Tarif : – euros.

Pour clôturer en beauté la saison des concerts, La Luciole lance un tout nouveau format de soirée conviviale et participative !Dès 19h, le public est accueilli sur le parvis avec un bar extérieur et des planches apéro (charcuterie, fromage, végé) préparées avec passion par nos bénévoles.À 19h30, place à la restitution du projet d’action culturelle Labo Compo Luciole : les élèves de l’école de musique de Bellême présenteront le travail réalisé toute l’année avec le duo pop The Songwriters autour de la composition, de l’écriture et de l’arrangement.Pendant ce temps, les spectateurs pourront s’inscrire pour participer au KaraOkay Live et avoir la chance de monter sur la scène de La Luciole !À 20h30, cap sur la salle Club pour 2h de KaraOkay Live : un karaoké… mais en live, avec de vrais musiciens ! Créé par les Lillois Okay Monday et Paprika Kinski, ce show festif et déjanté embarque le public dans un répertoire rock de plus de 200 titres, porté par l’énergie contagieuse de Paprika Kinski. Déjà applaudi dans de nombreux festivals, le KaraOkay Live transforme chacun en star d’un soir : Beastie Boys, Blur, Britney Spears, Bashung, Beatles, Blink-182, Bowie… et bien d’autres (mais toujours zéro Michel Sardou !). Une soirée joyeuse, décomplexée et participative : à toi la scène !

LA LUCIOLE 171 ROUTE DE BRETAGNE 61000 Alencon 61