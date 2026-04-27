NeS Espace Julien Marseille 6e Arrondissement

Marseille 6e Arrondissement

NeS

Vendredi 30 octobre 2026 à partir de 20h. Espace Julien 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 25.7 – 25.7 – 25.7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-30 20:00:00

fin : 2026-10-30

Date(s) :

2026-10-30

NeS sublime sa passion du Rap à l’Espace Julien Marseille !

NeS sublime sa passion du rap en discipline, un moyen de dépasser ses doutes et de livrer une musique cathartique, sincère et exigeante.



Originaire du Val-de-Marne, il s’impose très jeune comme l’un des espoirs les plus marquants de sa génération grâce à une proposition singulière, portée par une authenticité brute, une technique affûtée héritée du freestyle et un goût prononcé pour l’exploration sonore. Tout commence par l’écriture, puis par un entourage créatif et solide qui l’encourage à transformer ses émotions en rimes.

À seulement 17 ans, il dévoile sa première mixtape N.E.S Vol 1, portée par le titre Compresses, qui révèle un rappeur capable de conjuguer influences du rap des années 90 et codes contemporains.



Après Cosmic , véritable tournant dans son évolution artistique, NeS accélère avec LA COURSE en 2022, projet de la révélation, défendu sur scène lors de tournées complètes à travers la France. Cette dynamique se confirme avec ça va aller puis Pour 2 vrai , où il affirme une écriture plus introspective sans jamais renoncer à la performance et à l’exigence formelle. Entre egotrips maîtrisés et confidences personnelles, NeS raconte ses liens familiaux et amicaux, ses origines et ses envies d’ailleurs, tout en affinant une identité musicale plus lisible et plus incarnée.



Porté par un entourage artistique solide (Yvnnis, Luther, Mairo, Zeu, Deemax…) et des collaborations choisies avec soin, il poursuit une trajectoire marquée par la recherche d’équilibre, laissant toute la place aux mots et à l’émotion celle d’un artiste en pleine maturation, déterminé à faire une musique du cœur, fidèle à lui-même. .

Espace Julien 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 24 34 10 contact@espace-julien.com

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English :

NeS sublimates his passion for Rap at Espace Julien Marseille!

L’événement NeS Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-27 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille