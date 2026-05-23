Nettoyage des chemins de Najac Najac
Nettoyage des chemins de Najac Najac samedi 23 mai 2026.
Najac
Nettoyage des chemins de Najac
Place Suzette Véry Najac Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-23
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Amoureux de la randonnée, de la nature et du travail citoyen, l’APANAJ et la mairie de Najac vous invitent pour une matinée de nettoyage des chemins.
Café et fouace offerts.
Apportez vos outils, débroussailleuses, sécateurs, tronconneuses..si vous avez !
Un déjeuner offert par la commune conclura la matinée. Venez nombreux(ses) ! .
Place Suzette Véry Najac 12270 Aveyron Occitanie +33 5 65 29 71 34 jean-regis.souvignet@najac.fr
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English :
Lovers of hiking, nature and civic-minded work, APANAJ and the Najac town council invite you to a morning of path clean-up.
L’événement Nettoyage des chemins de Najac Najac a été mis à jour le 2026-05-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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