Nettoyons la nature Neuvy-sur-Barangeon

Nettoyons la nature

Moulin Gentil Neuvy-sur-Barangeon Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 09:30:00

fin : 2026-09-26 12:30:00

Date(s) :

2026-09-26

Nettoyons la nature propose chaque année aux volontaires de tous âges d’agir concrètement en faveur de l’environnement, en nettoyant les sites urbains et naturels souillés par des déchets près de chez eux.

Moulin Gentil Neuvy-sur-Barangeon 18330 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 51 66 65

English :

every year, Nettoyons la nature invites volunteers of all ages to take concrete action in favor of the environment, by cleaning up urban and natural sites soiled by garbage near their homes.

