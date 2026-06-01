Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Networking Atelier Info Jeunes Chartres Chartres

Networking Atelier Info Jeunes Chartres Chartres

Networking Atelier Info Jeunes Chartres Chartres mardi 30 juin 2026.

Adresse : 34 Rue Noël Ballay

Ville : 28000 Chartres

Département : Eure-et-Loir

Début : mardi 30 juin 2026

Fin : mardi 30 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : Gratuit

Chartres

Networking Atelier Info Jeunes Chartres

34 Rue Noël Ballay Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-06-30 19:00:00
fin : 2026-06-30 21:30:00

Date(s) :
2026-06-30

Soirée découverte Osez l’engagement citoyen .
Référents étudiants au O’34 Droits, démarches, questions, guide étudiant 2026 ? Vos référents étudiants Océanne et Quentin sont là pour vous ! Présents dans vos établissements et sur les réseaux, ils sont disponibles pour échanger librement, sans barrière et en toute confiance, autour des difficultés comme des projets d’étudiants. Contact referent-etudiant.chartres.@ijcentre.fr. N’hésitez pas à suivre les référents étudiants sur instagram @referent.etudiant.chartres pour connaître les prochaines dates et lieux de rencontre.   .

34 Rue Noël Ballay Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 42 32  bij28@agglo-ville.chartres.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Dare to become a citizen discovery evening.

L’événement Networking Atelier Info Jeunes Chartres Chartres a été mis à jour le 2026-06-09 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES

À voir aussi à Chartres (Eure-et-Loir)