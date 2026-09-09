NeuroRun Bordeaux 2026, Square Toussaint Louverture, Bordeaux

Informations pratiques

NeuroRun Bordeaux 2026 Samedi 19 septembre, 10h00 Square Toussaint Louverture Gironde

Don obligatoire via la plateforme Finishers.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Envie de devenir un « NeuroRunner » et de soutenir une cause qui te tient à cœur ? ‍♂️ Alors c’est le moment de prendre le départ du NeuroRun à Bordeaux, en Gironde, au cœur de la Nouvelle-Aquitaine ! Grâce à cet événement caritatif organisé partout en France, tu contribues à la lutte contre la maladie d’Alzheimer qui touche plus de 1,2 millions de personnes . La rentrée des classes de septembre est la période idéale pour rechausser tes baskets , alors elle le sera encore plus pour devenir ambassadeur de la cause et s’engager à promouvoir le défi des NeuroRun et la collecte de dons .

Cette course, c’est aussi l’occasion de se tester sur une distance sans avoir la pression du chrono ! Eh oui, ici pas de records à battre, enfin si : celui des dons récoltés pour la recherche . Tu l’auras compris, le NeuroRun est ouvert à tous et se déroule dans la plus grande convivialité ! Le départ est donné au Square Toussaint Louverture, sur la rive droite, et bonne nouvelle : étant donné que le parcours n’est pas chronométré, tu pourras même marcher ! ‍♂️‍➡️Encore mieux, tu pourras t’inscrire pour 1 boucle (5,5 km) ou deux boucles (11 km) . Une fois la ligne d’arrivée franchie, tu pourras ranger les baskets et encourager les autres participants ! L’argent collecté sera utilisé pour l’accompagnement des patients et de leurs familles partout en France. En plus, tu recevras un cache cou et un welcome pack, la classe non ?

Rejoins la course pour diffuser le message, parler prévention et ralentir l’avancée de la maladie d’Alzheimer !

RDV au Square Toussaint Louverture, le samedi 19 septembre en matinée.

Square Toussaint Louverture Toussaint louverture bordeaux Bordeaux 33100 Bastide Niel Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.finishers.com/course/neurorun-bordeaux »}]

Venez courir contre la maladie d’Alzheimer. Run solidaire, sans pression et sans chrono, afin de sensibiliser, prévenir et collecter des fonds pour la bonne cause. Course solidaire alzheimer