NEW FOR 2026! Nîmes in the Middle Ages Rendez-vous à l’Office de Tourisme Nîmes
mardi 7 juillet 2026 · Rendez-vous à l'Office de Tourisme · Nîmes
Informations pratiques
Nîmes
NEW FOR 2026! Nîmes in the Middle Ages
Rendez-vous à l’Office de Tourisme 6 boulevard des Arènes Nîmes Gard
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-07 10:45:00
fin : 2026-08-25
Date(s) :
2026-07-07
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Rendez-vous à l’Office de Tourisme 6 boulevard des Arènes Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 4 66 58 38 00 accueil@nimes-tourisme.com
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L’événement NEW FOR 2026! Nîmes in the Middle Ages Nîmes a été mis à jour le 2026-07-03 par SPL Agate Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes
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