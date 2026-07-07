NEW FOR 2026! Nîmes in the Middle Ages Rendez-vous à l’Office de Tourisme Nîmes

mardi 7 juillet 2026 · Rendez-vous à l'Office de Tourisme · Nîmes

Informations pratiques

Nîmes

NEW FOR 2026! Nîmes in the Middle Ages

Rendez-vous à l’Office de Tourisme 6 boulevard des Arènes Nîmes Gard

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-07 10:45:00

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-07-07

Would you like to discover Nîmes but don’t know where to start?

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Rendez-vous à l’Office de Tourisme 6 boulevard des Arènes Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 4 66 58 38 00 accueil@nimes-tourisme.com

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Would you like to discover N%EEmes but don’t know where to start?

L’événement NEW FOR 2026! Nîmes in the Middle Ages Nîmes a été mis à jour le 2026-07-03 par SPL Agate Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes