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New in Px Maison de la Jeunesse Périgueux

jeudi 17 septembre 2026 · Maison de la Jeunesse · Périgueux

New in Px Maison de la Jeunesse Périgueux

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
jeudi 17 septembre 2026
Heure de début
12:00:00
Lieu
Maison de la Jeunesse
Adresse
10 Avenue Georges Pompidou
Ville
24000 Périgueux
Département
Dordogne
Tarif

Périgueux

New in Px

Maison de la Jeunesse 10 Avenue Georges Pompidou Périgueux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 12:00:00
fin : 2026-09-17 16:00:00

Date(s) :
2026-09-17

Tous les bons plans pour les étudiants (budget, santé, logement…)   .

Maison de la Jeunesse 10 Avenue Georges Pompidou Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 52 81  cij@perigueux.fr

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English : New in Px

L’événement New in Px Périgueux a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Communal de Périgueux

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