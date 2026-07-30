New in Px Maison de la Jeunesse Périgueux

jeudi 17 septembre 2026 · Maison de la Jeunesse · Périgueux

Informations pratiques

Périgueux

New in Px

Maison de la Jeunesse 10 Avenue Georges Pompidou Périgueux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 12:00:00

fin : 2026-09-17 16:00:00

Date(s) :

2026-09-17

Tous les bons plans pour les étudiants (budget, santé, logement…) .

Maison de la Jeunesse 10 Avenue Georges Pompidou Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 52 81 cij@perigueux.fr

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English : New in Px

L’événement New in Px Périgueux a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Communal de Périgueux