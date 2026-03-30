NewImages Festival 2026 Cité des sciences et de l’Industrie Paris

NewImages Festival 2026 célèbre la création immersive avec des oeuvres en réalité virtuelle, installation interactives, projections, films sous dôme, mondes virtuels… Du 8 au 12 avril, venez découvrir le meilleur de l’immersif à la Cité des sciences et de l’industrie.

Plus de 30 oeuvres en accès gratuit pour le grand public – réservation bientôt ouverte – pour découvrir nos trois compétitions et notre section Panorama

Prolongation d’une sélection d’oeuvre jusqu’au 18 avril au Carrefour Numérique² à la Cité des sciences et de l’industrie

La fête de l’immersif et de la création numérique revient à la Cité des sciences et de l’industrie.

Du mercredi 08 avril 2026 au dimanche 12 avril 2026 :

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-08T02:00:00+02:00

fin : 2026-04-13T01:59:59+02:00

Date(s) :

Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou 75019 La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, muséeParis

https://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/lieux-ressources/carrefour-numerique2/evenements/immersions/newimages-festival



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