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Next Odyssée Orvault

Next Odyssée Orvault

Next Odyssée Orvault jeudi 3 décembre 2026.

Lieu : Odyssée

Adresse : 1 Route de Basse Indre

Ville : 44700 Orvault

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 3 décembre 2026

Fin : jeudi 3 décembre 2026

Heure de début : 20:00

Tarif : De 9 € à 23 € L’OdysséeDurée : 1h15Dès 13 ansTarifs : TP : 23€ / TPR : 20€ / TA : 17€ / TR : 9€ / TM : 2€Réservations : https://billetterie.lodyssee-lagobiniere.frContact : billetterie@mairie-orvault.fr ou 02 51 78 37 47

Date et horaire de début et de fin : 2026-12-03 20:00 – 21:15
Gratuit : non De 9 € à 23 € L’OdysséeDurée : 1h15Dès 13 ansTarifs : TP : 23€ / TPR : 20€ / TA : 17€ / TR : 9€ / TM : 2€Réservations : https://billetterie.lodyssee-lagobiniere.frContact : billetterie@mairie-orvault.fr ou 02 51 78 37 47 Adulte, Etudiant, Senior 

Sur scène, dans le quotidien d’une famille et de l’entreprise, quatre interprètes croisent les récits où se mêlent mémoire, colère et incompréhension. Entre fresque collective et fragments personnels, Next explore la fracture laissée par les mutations du travail et du numérique.Mais au-delà du constat, le spectacle cherche un chemin : celui d’une parole retrouvée, d’une lutte partagée. Une tentative de réparation collective, vibrante et nécessaire, pour transformer l’épreuve en élan commun.

Odyssée Bourg/Secteur rural Orvault 44700
02 51 78 37 50 http://www.odyssee.orvault.fr odyssee@mairie-orvault.fr 02 51 78 37 47 https://billetterie.lodyssee-lagobiniere.fr/share/event/141-Next


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