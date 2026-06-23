Next Odyssée Orvault

Date et horaire de début et de fin : 2026-12-03 20:00 – 21:15

Gratuit : non De 9 € à 23 € L’OdysséeDurée : 1h15Dès 13 ansTarifs : TP : 23€ / TPR : 20€ / TA : 17€ / TR : 9€ / TM : 2€Réservations : https://billetterie.lodyssee-lagobiniere.frContact : billetterie@mairie-orvault.fr ou 02 51 78 37 47 Adulte, Etudiant, Senior

Sur scène, dans le quotidien d’une famille et de l’entreprise, quatre interprètes croisent les récits où se mêlent mémoire, colère et incompréhension. Entre fresque collective et fragments personnels, Next explore la fracture laissée par les mutations du travail et du numérique.Mais au-delà du constat, le spectacle cherche un chemin : celui d’une parole retrouvée, d’une lutte partagée. Une tentative de réparation collective, vibrante et nécessaire, pour transformer l’épreuve en élan commun.

Odyssée Bourg/Secteur rural Orvault 44700

02 51 78 37 50 http://www.odyssee.orvault.fr odyssee@mairie-orvault.fr 02 51 78 37 47 https://billetterie.lodyssee-lagobiniere.fr/share/event/141-Next



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