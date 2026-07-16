Next, Salle l’Odyssée, Orvault
jeudi 3 décembre 2026 · Salle l'Odyssée · Orvault
Informations pratiques
Next Jeudi 3 décembre, 20h00 Salle l’Odyssée Loire-Atlantique
De 9 € à 23 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-03T20:00:00+01:00 – 2026-12-03T21:15:00+01:00
Fin : 2026-12-03T20:00:00+01:00 – 2026-12-03T21:15:00+01:00
Sur scène, dans le quotidien d’une famille et de l’entreprise, quatre interprètes croisent les récits où se mêlent mémoire, colère et incompréhension. Entre fresque collective et fragments personnels, Next explore la fracture laissée par les mutations du travail et du numérique.
Mais au-delà du constat, le spectacle cherche un chemin : celui d’une parole retrouvée, d’une lutte partagée. Une tentative de réparation collective, vibrante et nécessaire, pour transformer l’épreuve en élan commun.
Salle l’Odyssée 1 Route de Basse Indre, Orvault Orvault 44700 Bourg Sud Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lodyssee-lagobiniere.fr/share/event/141-Next »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@mairie-orvault.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 51 78 37 47 »}]
Next s’inspire d’un fait réel pour interroger la violence silencieuse du monde du travail et ses répercussions intimes. À partir d’une histoire familiale, le spectacle tisse une fiction sensible.
Cie La nuit où
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