Informations pratiques

Ni d’Eve ni d’Adam, une histoire intersexe Auditorium des Champs Libres Rennes Dimanche 13 décembre, 16h00 Ille-et-Vilaine

gratuit

Deux films qui proposent une réflexion sur la manière dont les personnes intersexuées cherchent à se réapproprier leur corps et à construire leur identité.

Dans son film _Ni d’Eve, ni d’Adam_ (58 min), Floriane Devigne suit le parcours de M. et Deborah, qui, comme 1,7% de la population, sont nées intersexuées. Opérées sans consentement pour « normaliser » leur corps, elles questionnent aujourd’hui cette violence médicale et la construction de leur identité. Johanna Lagarde, dans _Et si on s’en foutait_ (12 min), rencontre Sasha 3 ans, et ses parents qui ont fait le choix de ne pas l’opérer. Ils désirent que Sasha choisisse son genre, un jour, plus tard, quand il ou elle sera plus grand·e.

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​Un doc du dimanche suivi d’une rencontre. Dans le cadre du festival Regard(s).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-12-13T16:00:00.000+01:00

Fin : 2026-12-13T18:00:00.000+01:00

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Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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