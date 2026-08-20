Ni d’Eve ni d’Adam, une histoire intersexe Auditorium des Champs Libres Rennes
dimanche 13 décembre 2026 · Auditorium des Champs Libres · Rennes
Informations pratiques
Ni d’Eve ni d’Adam, une histoire intersexe Auditorium des Champs Libres Rennes Dimanche 13 décembre, 16h00 Ille-et-Vilaine
gratuit
Deux films qui proposent une réflexion sur la manière dont les personnes intersexuées cherchent à se réapproprier leur corps et à construire leur identité.
Dans son film _Ni d’Eve, ni d’Adam_ (58 min), Floriane Devigne suit le parcours de M. et Deborah, qui, comme 1,7% de la population, sont nées intersexuées. Opérées sans consentement pour « normaliser » leur corps, elles questionnent aujourd’hui cette violence médicale et la construction de leur identité. Johanna Lagarde, dans _Et si on s’en foutait_ (12 min), rencontre Sasha 3 ans, et ses parents qui ont fait le choix de ne pas l’opérer. Ils désirent que Sasha choisisse son genre, un jour, plus tard, quand il ou elle sera plus grand·e.
Un doc du dimanche suivi d’une rencontre. Dans le cadre du festival Regard(s).
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-12-13T16:00:00.000+01:00
Fin : 2026-12-13T18:00:00.000+01:00
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Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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