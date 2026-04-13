« ni vous sans moi ni moi sans vous » Jeanne Pâris 23 – 25 avril L’Abri

CHF 12.- tarif journalier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-23T18:00:00+02:00 – 2026-04-23T19:00:00+02:00

Fin : 2026-04-25T15:00:00+02:00 – 2026-04-25T16:00:00+02:00

ni vous sans moi ni moi sans vous explore la question de l’héritage à travers la rencontre d’un arbre généalogique et les musiques qui l’accompagnent. Dans une atmosphère intime et accueillante, on célèbre la collectivité à travers des chansons d’amour, comptines polonaises, opéra et techno. Une toile se tisse entre ancêtres de sang et de cœur, portée par une playlist aléatoire qui devient un lieu d’histoire collective, d’imaginaires, d’empreintes, de luttes, de dysphorie et d’euphorie.

Jeanne Pâris / jano [Artiste Associéx 24-25] est unex violoniste et chanteureusex formée au chant lyrique à l’HEMU de Lausanne

Le festival C’est déjà demain, c’est 4 lieux qui se mettent ensemble pour accompagner et donner le plateau à la toute jeune création. Ce sont les débuts des débuts. Au Loup, ce sera cinq maquettes de spectacles théâtre, à L’Abri, deux propositions d’artistes résidentexs, à la Maison Saint-Gervais, la continuation d’une première fois, et aux Scènes du Grütli, une déambulation. Ce sont des explorations, des tentatives, c’est ce qu’il se trame là, dans les têtes. Ça résonne d’un lieu à l’autre, ça finit par une fête, c’est possible de tout voir, venez !

L’Abri Place de la Madeleine 1, 1204 Genève Genève 1204 41227770077 https://www.fondationlabri.ch/ [{« type »: « email », « value »: « reservation@labrigeneve.ch »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/salles-culturelles-polyvalentes/labri/

Dans le cadre du festival « C’est déjà demain.14 »

Séraphine Sallin Mason