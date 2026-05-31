Nice Classic Festival – Première note, Auditorium du musée Matisse, Nice
Nice Classic Festival – Première note, Auditorium du musée Matisse, Nice dimanche 21 juin 2026.
Nice Classic Festival – Première note Dimanche 21 juin, 16h00 Auditorium du musée Matisse Alpes-Maritimes
places limitées
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T16:00:00+02:00 – 2026-06-21T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-21T16:00:00+02:00 – 2026-06-21T17:00:00+02:00
Venez découvrir les premières notes du Nice Classic Festival !
Programme surprise avec
Marie-Josèphe Jude, piano,
Clarissa Severo de Borba, percussions,
Charles Heisser, piano,
Auditorium du musée Matisse 164 avenue des arènes de Cimiez Nice 06000 Cimiez Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/academie-internationale-d-ete-de-nice/evenements/les-premieres-notes-du-nice-classic-festival »}]
Venez découvrir les premières notes du Nice Classic Festival !
©niceclassicfestival
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