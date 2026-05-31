Nice Classic Festival – Première note, Auditorium du musée Matisse, Nice

Nice Classic Festival – Première note Dimanche 21 juin, 16h00 Auditorium du musée Matisse Alpes-Maritimes

places limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T16:00:00+02:00 – 2026-06-21T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T16:00:00+02:00 – 2026-06-21T17:00:00+02:00

Venez découvrir les premières notes du Nice Classic Festival !

Programme surprise avec

Marie-Josèphe Jude, piano,

Clarissa Severo de Borba, percussions,

Charles Heisser, piano,

Auditorium du musée Matisse 164 avenue des arènes de Cimiez Nice 06000 Cimiez Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/academie-internationale-d-ete-de-nice/evenements/les-premieres-notes-du-nice-classic-festival »}]

Venez découvrir les premières notes du Nice Classic Festival !

©niceclassicfestival