Nicéphore Niépce et point de vue du réel, Musée Nicéphore Niépce, Chalon-sur-Saône

Informations pratiques

Nicéphore Niépce et point de vue du réel Samedi 19 septembre, 14h00 Musée Nicéphore Niépce Saône-et-Loire

Durée : 20 mn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Des visites flash vous révèlent les étapes des recherches de Nicéphore Niépce qui le mènent à l’invention de la photographie. En 1816, à 51 ans, Nicéphore Niépce (1765-1833) met enfin en pratique les idées selon lesquelles il devrait être possible d’enregistrer la lumière. Il débute alors les expérimentations de ce qui deviendra l’héliographie, premier procédé photographique, père des technologies modernes permettant d’obtenir des images enregistrées du réel et de les imprimer. En 1824, Nicéphore Niépce obtient des résultats décisifs : des « points de vue du réel » sur pierre lithographique, aujourd’hui disparus. En 1826, il délaisse le support pierre pour utiliser du métal, son caractère réfléchissant lui semblant propice à l’obtention d’images clairement définies et baptise son invention « Héliographie ».

Musée Nicéphore Niépce 28 Quai des Messageries, 71100 Chalon-sur-Saône, France Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33385484198 https://www.museeniepce.com Depuis sa création dans cette ville en 1972, le musée Nicéphore Niépce s’est donné pour objectif de collecter le “photographique” : œuvres historiques et artistiques, fonds d’atelier de photographes ou d’agences de presse, photographies d’amateurs ou familiales, appareils photographiques, objets du quotidien…

Le musée Nicéphore Niépce conserve aujourd’hui plus de 4 000 000 de photographies, couvrant tous les champs de la photographie, de son invention par Nicéphore Niépce au smartphone, de la revue illustrée aux diapositives, de la planche contact à l’agrandisseur. Le “photographique” y est conservé et présenté dans toute sa diversité, les collections du musée étant représentatives de la nature du médium et de l’exhaustivité des pratiques.

Alors que la photographie est partout, le rôle du musée Nicéphore Niépce est de conserver, mais aussi d’étudier, d’analyser et de restituer le rapport que chacun entretient avec le médium photographique. Dépose bus face au musée, parking souterrain du centre ville à 3 mn, piste cyclable.

Des visites flash vous révèlent les étapes des recherches de Nicéphore Niépce qui le mènent à l’invention de la photographie. En 1816, à 51 ans, Nicéphore Niépce (1765-1833) met enfin en pratique les…

© Patrice Josserand, musée Nicéphore Niépce