Nick Mulvey + 1ère partie STEREOLUX Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-30 20:30 – 23:30

Gratuit : non

De sa folk hybride, aux inspirations si variées, se dégage une forme de fraicheur salvatrice, de groove mélancolique. De ses morceaux, à la fois purs et complexes, ressortent la douceur de la voix et la chaleur de la guitare. L’ex leader de Portico Quartet accomplit de petits miracles sensibles.

STEREOLUX Nantes 44200

https://stereolux.org/nick-mulvey-1ere-partie-30052026-1830