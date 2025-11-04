Nick Mulvey + 1ère partie STEREOLUX Nantes
Nick Mulvey + 1ère partie STEREOLUX Nantes samedi 30 mai 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-05-30 20:30 – 23:30
Gratuit : non
De sa folk hybride, aux inspirations si variées, se dégage une forme de fraicheur salvatrice, de groove mélancolique. De ses morceaux, à la fois purs et complexes, ressortent la douceur de la voix et la chaleur de la guitare. L’ex leader de Portico Quartet accomplit de petits miracles sensibles.
STEREOLUX Nantes 44200
https://stereolux.org/nick-mulvey-1ere-partie-30052026-1830