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AGENDA · Chalon-sur-Saône

Nicolas Canteloup SALLE MARCEL SEMBAT Chalon-sur-Saône

vendredi 30 avril 2027 · SALLE MARCEL SEMBAT · Chalon-sur-Saône

Informations pratiques

Début
vendredi 30 avril 2027
Fin
vendredi 30 avril 2027
Heure de début
20:00:00
Lieu
SALLE MARCEL SEMBAT
Adresse
1 Place Mathias
Ville
71100 Chalon-sur-Saône
Département
Saône-et-Loire
Tarif
49.5 49.5 49.5 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Chalon-sur-Saône

Nicolas Canteloup

SALLE MARCEL SEMBAT 1 Place Mathias Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 49.5 – 49.5 – 49.5 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-30 20:00:00
fin : 2027-04-30 21:30:00

Date(s) :
2027-04-30

ANIM’15 PRODUCTIONS, EN ACCORD AVEC JEAN-MARC DUMONTET PRODUCTIONS, PRÉSENTE NICOLAS CANTELOUP

Canteloup revient !!

Après plus de 15 ans de Télé et radio quotidiennes, Nicolas Canteloup se jette à nouveau dans l’arène, gourmand de retrouver son public. Et ça se voit !!

Vous y découvrirez de plus près le nouveau de Canteloup… mais aussi Nicolas !…   .

SALLE MARCEL SEMBAT 1 Place Mathias Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Nicolas Canteloup

L’événement Nicolas Canteloup Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-06-24 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I

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