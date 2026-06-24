Nicolas Canteloup SALLE MARCEL SEMBAT Chalon-sur-Saône

Informations pratiques

Chalon-sur-Saône

Nicolas Canteloup

SALLE MARCEL SEMBAT 1 Place Mathias Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 49.5 – 49.5 – 49.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-30 20:00:00

fin : 2027-04-30 21:30:00

Date(s) :

2027-04-30

ANIM’15 PRODUCTIONS, EN ACCORD AVEC JEAN-MARC DUMONTET PRODUCTIONS, PRÉSENTE NICOLAS CANTELOUP

Canteloup revient !!

Après plus de 15 ans de Télé et radio quotidiennes, Nicolas Canteloup se jette à nouveau dans l’arène, gourmand de retrouver son public. Et ça se voit !!

Vous y découvrirez de plus près le nouveau de Canteloup… mais aussi Nicolas !… .

SALLE MARCEL SEMBAT 1 Place Mathias Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

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English : Nicolas Canteloup

L’événement Nicolas Canteloup Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-06-24 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I