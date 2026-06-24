Nicolas Canteloup Roubaix

Roubaix

Nicolas Canteloup

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-09 20:00:00

fin : 2027-04-09 21:30:00

Date(s) :

2027-04-09

Figure incontournable de l’humour et du paysage médiatique (Les Guignols, Europe 1, C’est Canteloup sur TF1…), l’imitateur déploie 1h30 d’un spectacle audacieux et terriblement actuel. Fidèle à son style rythmé, il s’appuie sur sa force d’observation et sa justesse vocale pour faire vivre une impressionnante galerie de personnages en lien direct avec l’actualité.

Entre satire et élégance, la politique, le sport et la chanson défilent sous son regard unique. Un florilège de caricatures, jamais acides mais toujours désopilantes, où finesse, émotion et talent se rencontrent pour nous dévoiler un tout nouveau Canteloup !

Figure incontournable de l’humour et du paysage médiatique (Les Guignols, Europe 1, C’est Canteloup sur TF1…), l’imitateur déploie 1h30 d’un spectacle audacieux et terriblement actuel. Fidèle à son style rythmé, il s’appuie sur sa force d’observation et sa justesse vocale pour faire vivre une impressionnante galerie de personnages en lien direct avec l’actualité.

Entre satire et élégance, la politique, le sport et la chanson défilent sous son regard unique. Un florilège de caricatures, jamais acides mais toujours désopilantes, où finesse, émotion et talent se rencontrent pour nous dévoiler un tout nouveau Canteloup ! .

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 24 07 07 contact@coliseeroubaix.com

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English :

A leading figure in comedy and the media landscape (Les Guignols, Europe 1, C’est Canteloup on TF1…), the impressionist delivers a 1h30 show that is daring and incredibly timely. True to his fast-paced style, he draws on his keen powers of observation and vocal accuracy to bring to life an impressive cast of characters directly tied to current events.

Blending satire and elegance, politics, sports, and music unfold through his unique lens. A medley of caricatures—never caustic but always hilarious—where finesse, emotion, and talent come together to reveal a whole new Canteloup!

L’événement Nicolas Canteloup Roubaix a été mis à jour le 2026-06-24 par Hauts-de-France Tourisme