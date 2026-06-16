Vierzon

Nicolas Canteloup

37 Avenue de la République Vierzon Cher

Tarif : 45 – 45 – EUR

45

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-20 20:30:00

fin : 2027-05-20

Date(s) :

2027-05-20

Imitateur, humoriste. 45 .

37 Avenue de la République Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 53 02 60 billetterie-mac-nab@ville-vierzon.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Nicolas Canteloup Vierzon a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme de VIERZON