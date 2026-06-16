Nicolas Canteloup Vierzon
Nicolas Canteloup Vierzon jeudi 20 mai 2027.
Vierzon
Nicolas Canteloup
37 Avenue de la République Vierzon Cher
Tarif : 45 – 45 – EUR
45
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-20 20:30:00
fin : 2027-05-20
Date(s) :
2027-05-20
Imitateur, humoriste. 45 .
37 Avenue de la République Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 53 02 60 billetterie-mac-nab@ville-vierzon.fr
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English :
L’événement Nicolas Canteloup Vierzon a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme de VIERZON
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