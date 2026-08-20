Nicolas Flamel. Alchimiste de papier Musée du Cluny Paris

Informations pratiques

Le musée de Cluny conserve une des traces les plus tangibles de l’existence de Nicolas Flamel : sa pierre tombale. Autour de cette épitaphe et de documents d’archives, une histoire de Flamel se dégage : celle d’un écrivain public qui était aussi un grand donateur pour les œuvres religieuses et charitables et un fin investisseur immobilier.

Nulle mention de pierre philosophale dans ces documents, et pour cause ! La légende d’un Nicolas Flamel alchimiste ne naît qu’à la fin du XVe siècle, près de 50 ans après sa mort. Au fil des siècles, la rumeur grandit, les écrits prétendument de sa main se diffusent. Et Nicolas Flamel devient bientôt une source d’inspiration pour les artistes et créateurs de tous horizons, jusqu’à nos jours où la culture populaire s’empare du personnage.

Figure du patrimoine parisien, Nicolas Flamel incarne aujourd’hui encore la fascination pour les savoirs perdus, les marges de la science et les promesses de l’invisible. Ce sont toutes ces dimensions de l’homme et de la légende que l’exposition questionne.

Alchimiste visionnaire, immortel, magicien, détenteur de secrets universels… Nicolas Flamel est de ces figures qui nourrissent les fantasmes ! Mais qu’en est-il de la réalité historique de ce bourgeois parisien du XIVe siècle ?

Du mardi 13 octobre 2026 au dimanche 24 janvier 2027 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 09h30 à 17h45

payant

De 12 à 14 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-13T12:30:00+02:00

fin : 2027-01-24T18:45:00+01:00

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Musée du Cluny 28, rue du Sommerard 75005 Paris



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