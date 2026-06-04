NICOLAS STAVY (PIANO AUX JACOBINS) Place des Jacobins Toulouse

Toulouse

NICOLAS STAVY (PIANO AUX JACOBINS)

Place des Jacobins CLOITRE DES JACOBINS Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 15 – 15 – 40 EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 20:00:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Il a imaginé un programme réunissant le Russe à Liszt et Bach transcrit par Brahms. Alléchante confrontation !

Sorti il y a quelques mois et unanimement salué par la critique, le premier volume de l’intégrale du piano d’Alfred Schnittke par Nicolas Stavy a rappelé le goût du pianiste pour la rareté.

Au programme

– LISZT Du berceau jusqu’à la tombe s. 512 et St François de Paule marchant sur les flots

– SCHNITTKE 5 aphorismes (1990) et sonate n°2 (1990)

– BACH BRAHMS Chaconne pour piano main gauche 15 .

Place des Jacobins CLOITRE DES JACOBINS Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 22 40 05 contact@pianojacobins.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

He has imagined a program bringing together the Russian with Liszt and Bach transcribed by Brahms. An exciting confrontation!

L’événement NICOLAS STAVY (PIANO AUX JACOBINS) Toulouse a été mis à jour le 2026-05-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE