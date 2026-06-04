NICOLAS STAVY (PIANO AUX JACOBINS) Place des Jacobins Toulouse
NICOLAS STAVY (PIANO AUX JACOBINS) Place des Jacobins Toulouse vendredi 25 septembre 2026.
Toulouse
NICOLAS STAVY (PIANO AUX JACOBINS)
Place des Jacobins CLOITRE DES JACOBINS Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 15 – 15 – 40 EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 20:00:00
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-25
Il a imaginé un programme réunissant le Russe à Liszt et Bach transcrit par Brahms. Alléchante confrontation !
Sorti il y a quelques mois et unanimement salué par la critique, le premier volume de l’intégrale du piano d’Alfred Schnittke par Nicolas Stavy a rappelé le goût du pianiste pour la rareté.
Au programme
– LISZT Du berceau jusqu’à la tombe s. 512 et St François de Paule marchant sur les flots
– SCHNITTKE 5 aphorismes (1990) et sonate n°2 (1990)
– BACH BRAHMS Chaconne pour piano main gauche 15 .
Place des Jacobins CLOITRE DES JACOBINS Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 22 40 05 contact@pianojacobins.com
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English :
He has imagined a program bringing together the Russian with Liszt and Bach transcribed by Brahms. An exciting confrontation!
L’événement NICOLAS STAVY (PIANO AUX JACOBINS) Toulouse a été mis à jour le 2026-05-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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