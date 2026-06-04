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NICOLAS STAVY (PIANO AUX JACOBINS) Place des Jacobins Toulouse

NICOLAS STAVY (PIANO AUX JACOBINS) Place des Jacobins Toulouse vendredi 25 septembre 2026.

Lieu : Place des Jacobins

Adresse : CLOITRE DES JACOBINS

Ville : 31000 Toulouse

Département : Haute-Garonne

Début : vendredi 25 septembre 2026

Fin : vendredi 25 septembre 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 15 15 40 15 Tarif de base plein tarif

Toulouse

NICOLAS STAVY (PIANO AUX JACOBINS)

Place des Jacobins CLOITRE DES JACOBINS Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 15 – 15 – 40 EUR
15
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 20:00:00
fin : 2026-09-25

Date(s) :
2026-09-25

Il a imaginé un programme réunissant le Russe à Liszt et Bach transcrit par Brahms. Alléchante confrontation !
Sorti il y a quelques mois et unanimement salué par la critique, le premier volume de l’intégrale du piano d’Alfred Schnittke par Nicolas Stavy a rappelé le goût du pianiste pour la rareté.

Au programme
– LISZT Du berceau jusqu’à la tombe s. 512 et St François de Paule marchant sur les flots
– SCHNITTKE 5 aphorismes (1990) et sonate n°2 (1990)
– BACH BRAHMS Chaconne pour piano main gauche 15  .

Place des Jacobins CLOITRE DES JACOBINS Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 22 40 05  contact@pianojacobins.com

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English :

He has imagined a program bringing together the Russian with Liszt and Bach transcribed by Brahms. An exciting confrontation!

L’événement NICOLAS STAVY (PIANO AUX JACOBINS) Toulouse a été mis à jour le 2026-05-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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