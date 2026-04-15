Informations pratiques

Orbey

Nicole et Martin Contes

rue des écoles Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-03 17:00:00

fin : 2026-10-03 18:10:00

Date(s) :

2026-10-03 2026-10-04

Découvrez des contes à travers une représentation mêlant théâtre, danse et acrobaties.

Depuis plus de 20 ans sur les routes, Nicole et Martin ont parcouru 15 pays pour donner des représentations à l’enchantement de leur public dans leur magique chapiteau blanc .

Jeunes et moins jeunes sont plongés dans un univers théâtral aussi poétique qu’inoubliable.

Les contes sont émouvants, drôles et édifiants et mêlent le chant, la danse et les acrobaties.

Spectacle accessible à partir de 5 ans.

Sur place buvette, crêpes et popcorn.

Le 3 Octobre La jeune fille sans mains

Le 4 Octobre Jean de fer .

rue des écoles Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 71 20 07 mairie@orbey.fr

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English :

Discover tales through a performance combining theater, dance and acrobatics.

L’événement Nicole et Martin Contes Orbey a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg