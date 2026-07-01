Niépce, et après ? De quelques inventions en photographie, Musée Nicéphore Niépce, Chalon-sur-Saône

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Niépce, et après ? De quelques inventions en photographie 21 novembre 2026 – 31 janvier 2027 Musée Nicéphore Niépce Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-21T09:30:00+01:00 – 2026-11-21T11:45:00+01:00

Fin : 2027-01-31T14:00:00+01:00 – 2027-01-31T17:45:00+01:00

La photographie a connu de multiples révolutions, plusieurs figures (Niépce, Tablot, Ducos du Hauron, etc.) ont proposé des avancées techniques majeures, le médium lui-même a changé notre manière de se regarder, de regarder le monde, de s’informer, de se divertir, de partager du savoir et des connaissances. Certaines inventions furent des impasses quand d’autres s’imposèrent avant de disparaitre. Dès les débuts de la photographie, techniciens et photographes tentent de se rapprocher au plus près de la vision humaine et cherchent à reproduire l’illusion du relief, la couleur et le panoramique.

Le musée Nicéphore Niépce s’emploie à conserver la photographie sous tous ses aspects (techniques, sociaux, artistiques, etc.) de l’invention du médium en 1827 par Nicéphore Niépce jusqu’aux dernières avancées du numérique. La plupart des jalons techniques et sociétaux sont présents dans les collections. L’exposition raconte l’histoire de la photographie sous le prisme de ces multiples inventions à travers les collections du musée et en analyse les conséquences dans la société.

Musée Nicéphore Niépce 28 Quai des Messageries, 71100 Chalon-sur-Saône, France Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33385484198 https://www.museeniepce.com Depuis sa création dans cette ville en 1972, le musée Nicéphore Niépce s’est donné pour objectif de collecter le “photographique” : œuvres historiques et artistiques, fonds d’atelier de photographes ou d’agences de presse, photographies d’amateurs ou familiales, appareils photographiques, objets du quotidien…

Le musée Nicéphore Niépce conserve aujourd’hui plus de 4 000 000 de photographies, couvrant tous les champs de la photographie, de son invention par Nicéphore Niépce au smartphone, de la revue illustrée aux diapositives, de la planche contact à l’agrandisseur. Le “photographique” y est conservé et présenté dans toute sa diversité, les collections du musée étant représentatives de la nature du médium et de l’exhaustivité des pratiques.

Alors que la photographie est partout, le rôle du musée Nicéphore Niépce est de conserver, mais aussi d’étudier, d’analyser et de restituer le rapport que chacun entretient avec le médium photographique. Dépose bus face au musée, parking souterrain du centre ville à 3 mn, piste cyclable.

La photographie a connu de multiples révolutions, plusieurs figures (Niépce, Tablot, Ducos du Hauron, etc.) ont proposé des avancées techniques majeures, le médium lui-même a changé notre manière de …

Louis Ducos du Hauron © musée Nicéphore Niépce, Ville de Chalon-sur-Saône