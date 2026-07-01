Niépce, regards contemporains, Musée Nicéphore Niépce, Chalon-sur-Saône

Informations pratiques

Niépce, regards contemporains 10 juillet – 31 octobre 2027 Musée Nicéphore Niépce Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-07-10T10:00:00+02:00 – 2027-07-10T13:00:00+02:00

Fin : 2027-10-31T14:00:00+01:00 – 2027-10-31T17:45:00+01:00

Depuis son invention la photographie se déploie sur de multiples supports, tant matériels qu’intangibles. Aujourd’hui, les artistes contemporains réinvestissent les différents procédés successifs de la photographie, se jouent des supports, des genres iconographiques, des époques, interrogeant le médium pour ce qu’il est, un formidable outil d’interrogation du monde et de ses représentations. L’exposition présentera les travaux et recherches d’une quinzaine d’auteurs-photographes, qui, chacun à leur manière, s’inscrivent à la fois dans la continuité et la réinvention des expérimentations de Niépce. Avec les œuvres d’Evy Cohen, Laurence Aëgerter, Olivier Culmann, Raphaël Dallaporta, Emmanuelle Fructus, …

Musée Nicéphore Niépce 28 Quai des Messageries, 71100 Chalon-sur-Saône, France Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33385484198 https://www.museeniepce.com Depuis sa création dans cette ville en 1972, le musée Nicéphore Niépce s’est donné pour objectif de collecter le “photographique” : œuvres historiques et artistiques, fonds d’atelier de photographes ou d’agences de presse, photographies d’amateurs ou familiales, appareils photographiques, objets du quotidien…

Le musée Nicéphore Niépce conserve aujourd’hui plus de 4 000 000 de photographies, couvrant tous les champs de la photographie, de son invention par Nicéphore Niépce au smartphone, de la revue illustrée aux diapositives, de la planche contact à l’agrandisseur. Le “photographique” y est conservé et présenté dans toute sa diversité, les collections du musée étant représentatives de la nature du médium et de l’exhaustivité des pratiques.

Alors que la photographie est partout, le rôle du musée Nicéphore Niépce est de conserver, mais aussi d’étudier, d’analyser et de restituer le rapport que chacun entretient avec le médium photographique. Dépose bus face au musée, parking souterrain du centre ville à 3 mn, piste cyclable.

Depuis son invention la photographie se déploie sur de multiples supports, tant matériels qu’intangibles. Aujourd’hui, les artistes contemporains réinvestissent les différents procédés successifs de…

© Emmanuelle Fructus