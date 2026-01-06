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NIGHT COLOR DJ CASSOU Clermont-l’Hérault

NIGHT COLOR DJ CASSOU Clermont-l’Hérault

NIGHT COLOR DJ CASSOU Clermont-l’Hérault vendredi 3 juillet 2026.

Adresse : 31 Cours de la Chicane

Ville : 34800 Clermont-l'Hérault

Département : Hérault

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Tarif : 5 5

Clermont-l’Hérault

NIGHT COLOR DJ CASSOU

31 Cours de la Chicane Clermont-l’Hérault Hérault

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-03

Soirée DJ Cassou concept Night Color.
Soirée DJ Cassou concept Night Color.
Entrée payante avec une conso.
Stand de maquillage.
Gratuit pour les 500 premiers.   .

31 Cours de la Chicane Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 6 77 13 76 26  festivite-clermontaise@laposte.net

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English : NIGHT COLOR DJ CASSOU

DJ Cassou Night Color concept.

L’événement NIGHT COLOR DJ CASSOU Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2026-04-09 par 34 OT DU CLERMONTAIS

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