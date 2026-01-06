Clermont-l’Hérault

NIGHT COLOR DJ CASSOU

31 Cours de la Chicane Clermont-l’Hérault Hérault

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-03

Soirée DJ Cassou concept Night Color.

Soirée DJ Cassou concept Night Color.

Entrée payante avec une conso.

Stand de maquillage.

Gratuit pour les 500 premiers. .

31 Cours de la Chicane Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 6 77 13 76 26 festivite-clermontaise@laposte.net

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English : NIGHT COLOR DJ CASSOU

DJ Cassou Night Color concept.

L’événement NIGHT COLOR DJ CASSOU Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2026-04-09 par 34 OT DU CLERMONTAIS