NIGHT COLOR DJ CASSOU Clermont-l’Hérault
NIGHT COLOR DJ CASSOU Clermont-l’Hérault vendredi 3 juillet 2026.
Clermont-l’Hérault
NIGHT COLOR DJ CASSOU
31 Cours de la Chicane Clermont-l’Hérault Hérault
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-03
Soirée DJ Cassou concept Night Color.
Soirée DJ Cassou concept Night Color.
Entrée payante avec une conso.
Stand de maquillage.
Gratuit pour les 500 premiers. .
31 Cours de la Chicane Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 6 77 13 76 26 festivite-clermontaise@laposte.net
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : NIGHT COLOR DJ CASSOU
DJ Cassou Night Color concept.
L’événement NIGHT COLOR DJ CASSOU Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2026-04-09 par 34 OT DU CLERMONTAIS
À voir aussi à Clermont-l'Hérault (Hérault)
- ATELIER D’ÉCRITURE AVEC L’ÉCHAPPÉE Clermont-l’Hérault 4 mai 2026
- DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN Clermont-l’Hérault 4 mai 2026
- JEUX DE SOCIÉTÉ Clermont-l’Hérault 5 mai 2026
- 53ÈME FOIRE AUX TOUAILLES Clermont-l’Hérault 8 mai 2026
- ATELIER ART THÉRAPIE Clermont-l’Hérault 11 mai 2026