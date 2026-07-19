Night Swimming • Buenos Vampiros • Hors Service SUPERSONIC Paris

Informations pratiques

NIGHT SWIMMING (22h30)

(Dream pop – Bristol, UK)

Attiré par les nuances les plus sombres de l’expérience humaine, Night Swimming crée des paysages sonores saisissants et cinématographiques qui brouillent les frontières entre la dream pop et le rock indépendant. Animé par une passion pour le cinéma, ce quintette originaire de Bath invite les auditeurs à laisser libre cours à leur imagination, en alliant ambiance et texture à une sincérité émotionnelle intime.

Leurs influences vont des Cocteau Twins, The Cure, Radiohead et Slowdive à des références contemporaines telles que Wolf Alice, Daughter, Just Mustard et Warpaint – des artistes dont la profondeur sensorielle et la clarté émotionnelle continuent de façonner le son en constante évolution de Night Swimming.

https://nightswimmingband.bandcamp.com/

https://www.youtube.com/@nightsswimming

BUENOS VAMPIROS (21h30)

(Post punk – Casa del Puente Discos – Mar de Plata, ARG)

Originaires de Mar del Plata, Buenos Vampiros apparaissent en 2018 et s’imposent rapidement comme l’une des voix les plus singulières de la nouvelle scène rock argentine.

Le groupe est formé par Ignacio Perrotta et Irina Tuma (guitares, chant), Luana Giobellina (basse, chœurs) et Mora Murguet (batterie). Ensemble, ils construisent un univers à la fois mélancolique et immédiat, où se croisent post-punk, new wave et dream pop.

Depuis leurs débuts, ils ont publié trois albums; Paranormal (2019), Destruya! (2022) et Entre Sombras (2025), qui dessinent une identité sonore de plus en plus affirmée, entre énergie brute et atmosphères brumeuses. Sur scène, le groupe a notamment été programmé au Primavera Sound et partagé l’affiche avec des artistes comme DIIV, Dry Cleaning ou Las Ligas Menores.

Entre tension et douceur, Buenos Vampiros incarnent cette nouvelle génération de groupes qui revisitent le rock avec une sensibilité plus intime, parfois qualifiée de « tendresse sombre ».

Les 3 influences : The Cure, DIIV, Lebanon Hanover

https://casadelpuentediscos.bandcamp.com/album/entre-sombras

https://www.youtube.com/@buenosvampiros

HORS SERVICE (20h30)

(Alt rock – Paris, FR)

Hors Service propose un rock très pop où la distorsion et les riffs de guitares s’entremêlent avec des mélodies infectieuses. Inspiré par le grunge de Nirvana et la britpop d’Oasis ainsi que l’indie pop moderne de Therapie Taxi ou The 1975, le duo livre une musique aussi intime que large, témoignant d’une jeunesse débridée, pleine de questions sans réponse.

Superchargé par la batterie d’Oscar Teste et la basse de Gabriel Tissot, le tout prend aujourd’hui des airs de rock parisien très pop, très jeune, qui va vous mettre HS.

Les 3 influences : Thérapie Taxi, The 1975, Oasis

https://linktr.ee/hsmusique

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Samedi 10 Octobre 2026

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

Cette soirée plaira aux fans de… beebadoobee, Alvvays & Yndling.

Le samedi 10 octobre 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-10T22:00:00+02:00

fin : 2026-10-11T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-10-10T19:00:00+02:00_2026-10-10T23:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

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