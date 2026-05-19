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Niko et les mystères du manoir hanté Spectacle Place du Champ de Foire Rémalard en Perche

Niko et les mystères du manoir hanté Spectacle Place du Champ de Foire Rémalard en Perche dimanche 18 octobre 2026.

Lieu : Place du Champ de Foire

Adresse : Espace Octave Mirbeau

Ville : 61110 Rémalard en Perche

Département : Orne

Début : dimanche 18 octobre 2026

Fin : dimanche 18 octobre 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Rémalard en Perche

Niko et les mystères du manoir hanté Spectacle

Place du Champ de Foire Espace Octave Mirbeau Rémalard en Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 16:00:00
fin : 2026-10-18

Date(s) :
2026-10-18

Spectacle à destination du jeune public (marionnettes & magie).

Pratique à l’Espace Octave Mirbeau. Organisé par la commission culture de Rémalard-en-Perche.   .

Place du Champ de Foire Espace Octave Mirbeau Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie  

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English : Niko et les mystères du manoir hanté Spectacle

L’événement Niko et les mystères du manoir hanté Spectacle Rémalard en Perche a été mis à jour le 2026-05-19 par OT CdC Coeur du Perche

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