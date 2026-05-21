Nikolaï Lugansky Halle aux Grains Toulouse
Nikolaï Lugansky Halle aux Grains Toulouse mardi 17 novembre 2026.
« Chapeau bas, Messieurs, un génie ! » écrivit, en 1831, Robert Schumann à propos du jeune Frédéric Chopin. Nikolaï Lugansky, pianiste d’une suprême élégance nous invite à ce voyage à la naissance du romantisme. Entre passions et révoltes, désespoirs et amours.
PROGRAMME :
SCHUMANN : 3 pièces de fantaisie (Fantasiestücke), op. 111
SCHUMANN : Carnaval de Vienne, op. 26
CHOPIN : Barcarolle en fa dièse majeur, op. 60
CHOPIN : 3 Impromptus
CHOPIN : Scherzo n°4, op. 54
CHOPIN : Polonaise en la bémol majeur, op. 53
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