Nikolaï Lugansky Halle aux Grains Toulouse

« Chapeau bas, Messieurs, un génie ! » écrivit, en 1831, Robert Schumann à propos du jeune Frédéric Chopin. Nikolaï Lugansky, pianiste d’une suprême élégance nous invite à ce voyage à la naissance du romantisme. Entre passions et révoltes, désespoirs et amours.

PROGRAMME :

SCHUMANN : 3 pièces de fantaisie (Fantasiestücke), op. 111

SCHUMANN : Carnaval de Vienne, op. 26

CHOPIN : Barcarolle en fa dièse majeur, op. 60

CHOPIN : 3 Impromptus

CHOPIN : Scherzo n°4, op. 54

CHOPIN : Polonaise en la bémol majeur, op. 53