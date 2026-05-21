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Nikolaï Lugansky Halle aux Grains Toulouse

Nikolaï Lugansky Halle aux Grains Toulouse

Nikolaï Lugansky Halle aux Grains Toulouse mardi 17 novembre 2026.

Lieu : Halle aux Grains

Adresse : 1 place Dupuy

Ville : 31000 Toulouse

Département : Haute-Garonne

Début : mardi 17 novembre 2026

Fin : mardi 17 novembre 2026

Heure de début : 20:00

Heure de fin : 22:00

Tarif : De 20 à 80€

« Chapeau bas, Messieurs, un génie ! » écrivit, en 1831, Robert Schumann à propos du jeune Frédéric Chopin. Nikolaï Lugansky, pianiste d’une suprême élégance nous invite à ce voyage à la naissance du romantisme. Entre passions et révoltes, désespoirs et amours.

PROGRAMME :

SCHUMANN : 3 pièces de fantaisie (Fantasiestücke), op. 111
SCHUMANN : Carnaval de Vienne, op. 26
CHOPIN : Barcarolle en fa dièse majeur, op. 60
CHOPIN : 3 Impromptus
CHOPIN : Scherzo n°4, op. 54
CHOPIN : Polonaise en la bémol majeur, op. 53

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