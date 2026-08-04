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AGENDA · Toulouse

NIKOLAÏ LUGANSKY HALLE AUX GRAINS Toulouse

mardi 17 novembre 2026 · HALLE AUX GRAINS · Toulouse

Informations pratiques

Début
mardi 17 novembre 2026
Fin
mardi 17 novembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
HALLE AUX GRAINS
Adresse
1 place Dupuy
Ville
31000 Toulouse
Département
Haute-Garonne
Tarif
Tarif de base plein tarif

Toulouse

NIKOLAÏ LUGANSKY

HALLE AUX GRAINS 1 place Dupuy Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-17 20:00:00
fin : 2026-11-17 22:00:00

Date(s) :
2026-11-17

Chapeau bas, Messieurs, un génie ! écrivit, en 1831, Robert Schumann à propos du jeune Frédéric Chopin.
Nikolaï Lugansky, pianiste d’une suprême élégance nous invite à ce voyage à la naissance du romantisme. Entre passions et révoltes, désespoirs et amours.   .

HALLE AUX GRAINS 1 place Dupuy Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie  

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English :

%AB Hats off, gentlemen—a genius! %BB wrote Robert Schumann in 1831 about the young Frédéric Chopin.

L’événement NIKOLAÏ LUGANSKY Toulouse a été mis à jour le 2026-07-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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