NIna Azoulai Bonne Copine Théâtre L’Art Dû Marseille 6e Arrondissement

Marseille 6e Arrondissement

NIna Azoulai Bonne Copine

Samedi 27 février 2027 à partir de 19h30. Théâtre L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-27 19:30:00

fin : 2027-02-27

Date(s) :

2027-02-27

Bonne Copine, le stand-up de Nina Azoulai à l’Art Dû Marseille

Une famille aimante et protectrice (un peu trop), une grande école de commerce, de super amis, tout semble être en place… Sauf Nina. Qui a du mal à trouver la sienne.



Avec sarcasme et franc-parler, Nina raconte ses amours de type unilatéral et ses difficultés à grandir (dans tous les sens du terme) et à s’identifier pleinement à un groupe voire à sa génération.



Nina, c’est un peu la bonne copine, toujours à l’écoute, sur qui on peut compter…



Bref, on aime l’avoir dans sa vie… mais pas forcément dans son lit.



La seule solution pour trouver le bonheur (après la nourriture) vous faire rire ! Même si elle ne sourit jamais. .

Théâtre L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Bonne Copine, Nina Azoulai’s stand-up show at %E0 l’Art D%FB Marseille

L’événement NIna Azoulai Bonne Copine Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-18 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille